BE-ja thekson rëndësinë e transparencës në procesin zgjedhor në Kosovë

Nga ana e tyre, përfaqësuesit e Misionit të BE-së nënvizuan rëndësinë e takimeve të rregullta me institucionet përgjegjëse për zgjedhjet, duke theksuar se mbledhja e informatave nga të gjitha palët e interesuara është një komponent kyç në hartimin e raportit përfundimtar të MVZ-së.

“Ne dëgjojmë të gjitha palët e interesuara dhe takime si ky kontribuojnë në vlerësimin e përgjithshëm dhe raportin përfundimtar të misionit të vëzhgimit”, u shpreh Boserup, duke ritheksuar përkushtimin e BE-së për mbështetjen e proceseve demokratike në Kosovë.

Misioni i Vëzhgimit të Zgjedhjeve i BE-së ka ndjekur nga afër zhvillimet zgjedhore në Kosovë dhe pritet që në përfundim të procesit të paraqesë një raport të detajuar mbi ecurinë dhe standardet e zgjedhjeve, duke përfshirë rekomandime për përmirësime të mundshme në të ardhmen.

Transparency is key in any election process. The EU election observation mission’s (EOM) Deputy Chief Observer Thomas Boserup, Election Analyst Marcela Mašková and Legal Analyst Eirini Skouzou met today with Chairperson of the Central Election Commission Kreshnik Radoniqi. (1/3) pic.twitter.com/rUfeqNmVWV

— EU EOM Kosovo 2025 (@EUEOMKosovo2025) February 17, 2025