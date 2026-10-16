BE-ja përshëndet miratimin e Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave: Kosova një hap më afër SEPA-s
Miratimi në lexim të dytë i Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave nga Kuvendi i Kosovës ka nxitur reagimin e Bashkimit Evropian, i cili e ka vlerësuar këtë zhvillim si një hap përpara në rrugën e Kosovës drejt anëtarësimit në Zonën e Vetme të Pagesave në Euro (SEPA). Ambasadori i BE-së në Kosovë, Dirk…
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Miratimi në lexim të dytë i Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave nga Kuvendi i Kosovës ka nxitur reagimin e Bashkimit Evropian, i cili e ka vlerësuar këtë zhvillim si një hap përpara në rrugën e Kosovës drejt anëtarësimit në Zonën e Vetme të Pagesave në Euro (SEPA).
Ambasadori i BE-së në Kosovë, Dirk Schuebel, ka theksuar se miratimi i këtij ligji kontribuon në avancimin e Kosovës drejt integrimit ekonomik evropian, transmeton lajmi.net.
“Me miratimin e Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave në lexim të dytë nga Kuvendi dje, Kosova ka bërë një hap tjetër drejt anëtarësimit në Zonën e Vetme të Pagesave në Euro (SEPA) dhe integrimit gradual në Tregun e Përbashkët të BE-së”, ka deklaruar Schuebel.
Sipas njoftimit të Bashkimit Evropian, anëtarësimi i Kosovës në SEPA do të sillte lehtësime të konsiderueshme në kryerjen e pagesave dhe transferimin e parave ndërmjet Kosovës dhe vendeve të tjera pjesëmarrëse në këtë zonë.
BE-ja thekson se, pas anëtarësimit, transfertat financiare do të mund të realizohen më lehtë, më shpejt dhe me kosto më të ulët.
Këto ndryshime pritet të sjellin përfitime për qytetarët dhe bizneset, duke u kursyer atyre kohë dhe para gjatë kryerjes së transaksioneve financiare ndërkombëtare.
Anëtarësimi në SEPA konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt integrimit të mëtejshëm të Kosovës në sistemin financiar evropian dhe përafrimit me tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian./lajmi.net/