BE-ja “fërkon” duart, këto janë veprimet që do të ndërmerren kundër Putinit

CNN raportoi se blloku perëndimor ishte i pavendosur nëse do ta ndërpresë Rusinë nga SWIFT, një rrjet pagesash me siguri të lartë që lidh mijëra institucione financiare në mbarë botën, përcjell lajmi.net.

Diplomati u tha gazetarëve në një konferencë se kombinimi i paketës së së martës së bashku me paketën e re që do të hyjë në fuqi nga e premtja, do të “përqendrohet me të vërtetë të godasë udhëheqjen në Moskë dhe ata rreth Putinit”.

Liderët e BE-së pritet të diskutojnë këto sanksione gjatë një samiti urgjent në Bruksel të enjten në mbrëmje. /Lajmi.net/