BE-ja e konfirmon vizitën e Lajçakut dhe Escobarit të premten në Kosovë

Zëdhënësi i Bashkimit Evropian, Peter Stano, e ka konfirmuar vizitën e emisarit të BE-së për dialogun, Miroslav Lajçak, në Kosovë dhe Serbisë këtë të premte.

Ai, në një konferencë për media, ka theksuar se Lajçak do ta shoqërohet nga i dërguar i ShBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, si dhe këshilltarët për politikë të jashtme të Francës, Gjermanisë dhe Italisë.

“Në Prishtinë, ai do të takohet me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, dhe më pas në Beograd ai do të takojë presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq. Kjo për të diskutuar hapat e ardhshëm në normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë”.

