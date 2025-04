BE i ofron Trumpit marrëveshjen “zero për zero” për mallrat industrial Bashkimi Evropian (BE) u ka ofruar Shteteve të Bashkuara një skemë tarifore “zero për zero”, tha të hënën presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke kërkuar të shmangë një luftë tregtare kokë më kokë. “Ne kemi ofruar tarifa zero për zero për mallrat industriale siç kemi bërë me sukses me shumë partnerë të tjerë…