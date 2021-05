BE hap kufinjtë por jo për të gjithë – Ja cilët mund të udhëtojnë lirisht

Kjo është një masë që do të lejojë qytetarët nga më shumë vende të udhëtojnë në BE.

Është bërë me dije nga mediat e huaja se BE ka vendosur të hap kufinjtë brenda saj por jo për të gjithë. Do të mund të udhëtojnë lirisht vetëm personat që janë plotësisht të vaksinuar, transmeton lajmi.net.

Udhëtarët nga vende të tilla si Britania dhe Shtetet e Bashkuara do të mund të udhëtojnë në shtetet anëtare të BE pa pasur nevojë të karantinohen, shkruan “Living”.

Diplomatët, të cilët u takuan sot në Bruksel, gjithashtu arritën një marrëveshje për të rritur kufirin e rasteve të një vendi përpara se ai të shpallej “i pasigurt”.

Udhëtarëve nga vendet si Australia, Zelanda e Re, Koreja e Jugut dhe Izraeli do t’u lejohet të hyjnë në bllok edhe nëse nuk janë të vaksinuar, por do t’u duhet të tregojnë një test negativ.

Ambasadorët e BE kanë rënë dakord për të lejuar personat e vaksinuar të Britanisë dhe vizitorët nga vendet e tjera të treta të hyjnë në bllok. Vendim zyrtar pritet të merret të premten. /Lajmi.net/