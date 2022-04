BE finalizon projektligjin për të luftuar abuzimet në internet

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen e ka përshkruar marrëveshjen si “historike”, e cila do të ketë shtrirje përtej Evropës.

“Rregullat e reja do të mbrojnë përdoruesit online, do të sigurojnë liri të shprehjes dhe mundësi për bizneset”, ka thënë ajo përmes një postimi në Twitter.

“Çka është joligjore jashtë internetit do jetë joligjore edhe në botën virtuale në Bashkimin Evropian”, ka thënë von der Leyen.

“Një sinjal i fuqishëm për njerëzit, bizneset dhe shtetet në gjithë botën”.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2022