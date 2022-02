BE “fërkon duart”, ka gati një pako sanksionesh ndaj Rusisë

Ajo shtoi se Bashkimi Evropian gjithashtu “e ka bërë të qartë se nuk është vetëm skenari i zhvendosjes së trupave në vend që do të shkaktojë këto sanksione”, duke folur në një konferencë shtypi në margjinat e Konferencës së Sigurisë në Mynih, transmeton lajmi.net.

Ajo tha se po përgatiteshin skenarë të ndryshëm, duke shtuar se “ne po bëjmë gjithçka që mundemi për t’u siguruar që këta skenarë të mos bëhen realitet”.

“Nuk është gjithmonë reagimi më i ashpër ai që është arma më e mirë ose që i pret zemrat më së miri. Pra, ne duhet të shohim më nga afër situatën e krijuar dhe ta vlerësojmë atë mbi këtë bazë. Siç thashë, më e keqja që mund të ndodhte do të ishte më shumë ndërhyrje. Ky do të ishte me të vërtetë skenari më i keq dhe ne do të bëjmë gjithçka që mundemi për ta shmangur këtë”, tha Baerbock. /Lajmi.net/