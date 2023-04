BE “dush të ftohtë” Kosovës: Zgjedhjet në veri s’ofrojnë zgjidhje, të formohet urgjentisht Asociacioni

Në një postim në Twitter, zëdhënësi i BE-së, Peter Stano, ka thënë se këto zgjedhje, sipas tij nuk ofrojnë zgjidhje politike afatgjate, shkruan lajmi.net.

Ai ka thënë se serbët duhet të kthehen në formë të përhershmë në institucionet e Kosovës si dhe duhet të themelohet Asociacioni.

“Vota në veri nuk ofron zgjidhje politike afatgjata për komunat përkatëse. Kthimi i përhershëm i serbëve të Kosovës në institucione dhe themelimi i Asociacionit/Bashkësisë janë urgjente sikurse është dialogu serioz ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe serbëve në veri”, ka shkruar Stano në Tëitter. /Lajmi.net/

Kosovo: Vote in the north offers no long-term political solutions for respective municipalities.Permanent return of K.Serbs to institutions & establishment of the Association/Community are urgent as is serious dialogue between 🇽🇰 govt & Serbs in the north. https://t.co/gG9lACRtbM

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) April 24, 2023