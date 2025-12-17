BE: Ballkani Perëndimor duhet të zgjidhë çështjet e personave të zhdukur dhe krimeve të luftës
Bashkimi Evropian u bëri thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimor të bëjnë përpjekje shtesë për të promovuar pajtimin dhe stabilitetin rajonal dhe për të gjetur zgjidhje për mosmarrëveshjet rajonale dhe dypalëshe që rrjedhin nga trashëgimia e së kaluarës, sipas deklaratës së shteteve anëtare të BE-së, e cila u miratua nga të gjitha vendet e Evropës Juglindore përveç Serbisë.
Në samit morën pjesë udhëheqësit e të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor përveç Serbisë, e cila nuk ra dakord me deklaratën.
“Nevojiten përpjekje shtesë të vendosura për të promovuar pajtimin dhe stabilitetin rajonal, si dhe për të gjetur dhe zbatuar zgjidhje përfundimtare, gjithëpërfshirëse dhe detyruese për mosmarrëveshjet rajonale dhe dypalëshe midis partnerëve dhe çështjet që rrjedhin nga trashëgimia e së kaluarës, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe parimet e vendosura, duke përfshirë Marrëveshjen për Çështjet e Trashëgimisë dhe rastet e mbetura të personave të zhdukur dhe çështjet e krimeve të luftës”, thuhet në deklaratën e publikuar pas samitit BE-Ballkani Perëndimor, ku mori pjesë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani.
Mungesa e normalizimit të marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit vazhdon të pengojë Kosovën dhe Serbinë në rrugën e tyre evropiane, thuhet në tekstin e deklaratës, raporton KosovaPress.
Teksti përgëzon ato vende të Ballkanit Perëndimor që tashmë janë plotësisht të përafruara me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-së, duke përfshirë sanksionet kundër Rusisë, dhe u bën thirrje atyre që ende nuk e kanë bërë këtë të ndjekin shembullin.
Liderët e BE-së riafirmuan “angazhimin e tyre të plotë dhe të qartë ndaj perspektivës së anëtarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian”. “Zgjerimi është një mundësi reale që duhet të shfrytëzohet”, thuhet në tekst.
BE mirëpret progresin në integrimin gradual të partnerëve të Ballkanit Perëndimor në tregun e vetëm të BE-së dhe thekson se tregu i përbashkët rajonal është “një katalizator për integrim më të thellë dhe një trampolinë drejt tregut të vetëm të BE-së”.
BE shpreh mbështetje dhe solidaritet të palëkundur me Ukrainën dhe për një paqe gjithëpërfshirëse, të qëndrueshme dhe të drejtë, bazuar në Kartën e OKB-së dhe të drejtën ndërkombëtare.