BE aksion pastrimi në liqenin e Badovcit, Szunyog thirrje për një ambient me të pastër Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë së bashku me GIZ Kosovën, Ambasadorët e Rinj Evropian, dhe PAMKOS organizoi të premten një aktivitet për pastrimin e Liqenit të Badovcit. Në këtë aksion për mbledhjen e mbeturinave ka marrë pjesë edhe ambasadori i BE-së, Tomas Szunyog, i cili bëri thirrje qytetarëve për përkushtim dhe angazhim maksimal për…