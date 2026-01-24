BDI: Zëvendëskryeministri “i parë” fshin gjuhën shqipe nën emrin e Nënës Terezë
Lajme
“A ka turp zëvendëskryeministri ‘i parë’ nga identiteti i tij kombëtar, apo i është ndaluar ta promovojë atë?”
Kështu nis reagimi i ashpër i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI), lidhur me veprimin e zëvendëskryeministrit shqiptar të Maqedonisë së Veriut, Bekim Sali, i cili ndau një pllakë mirënjohjeje në emër të Nënës Terezë, duke anashkaluar plotësisht gjuhën shqipe — gjuhën që ajo fliste dhe një nga gjuhët zyrtare të shtetit.
Sipas BDI-së, përdorimi i emrit të Nënës Terezë pa përfshirjen e gjuhës shqipe përbën jo vetëm një fyerje ndaj identitetit shqiptar, por edhe një akt të qëllimshëm të zhveshjes së simbolikës kombëtare nga përfaqësuesit institucionalë shqiptarë.
“Fshirja e gjuhës shqipe nga një simbol i përmasave botërore si Nëna Terezë është fshirje e vetë identitetit shqiptar”, thuhet më tej në reagim, duke theksuar se heshtja dhe nënshtrimi institucional nuk mund të justifikohen me asnjë arsye politike.
Reagimi vjen kundër VLEN-it, nga Bashkimi Demokratik për Integrim, parti e udhëhequr nga Ali Ahmeti, e cila kërkon përgjegjësi politike dhe respektim të plotë të gjuhës shqipe në të gjitha aktet zyrtare.