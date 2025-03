BDI për tragjedinë në Koçan: Institucionet e kanë ditur se çfarë po ndodhte, por kanë heshtur

Bashkimi Demokratik për Integrim la akuzuar institucionet e Maqedonisë së Veriut se e kanë ditur se si ka funksionuar diskoteka “Puls” në Koçan, por kanë heshtur, ndërkohë ka theksuar se institucionet nuk përballen me mënyrën se si ka funksionuar lokali, por arrestohen ish-ministrin që nuk ka pasur kompetenca prej kohësh.

Ndërsa për kryeministrin, BDI tha se për të fshehur të vërtetën, urdhëron arrestime para kamerave dhe kërcënon në mënyrë vulgare.

“Në vend që të përballet me pyetje se si objekti ka funksionuar për një vit të tërë, me licencë të falsifikuar, mbushur me të mitur, me piroteknikë dhe pa leje, pushteti arreston një ish-ministër i cili nuk ka pasur kompetenca prej kohësh, vetëm sepse nuk është i tyre. Në një shtet ku e gjithë shoqëria është në zi, kryeministri në skenë publike demonstron kërcënime vulgare, tërheqje për veshi dhe urdhëron arrestime para kamerave, jo për drejtësi por për të fshehur të vërtetën. Gjithnjë e më qarët bëhet se, institucionet kanë heshtur për një vit të tërë edhe pse e dinin se çfarë po ndodhte”, thotë BDI.

Përndryshe, si pasojë e një zjarri në diskotekën në Koçan, kanë vdekur 59 persona, shumica e viktimave ishin të rinj, me moshë nga 14 deri në 24 vjeç. Në këtë tragjedi janë lënduar mbi 150 persona.