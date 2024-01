BBVA fillon sonte: Gazetarja nxjerr emrat që do të marrin pjesë Big Brother Vip Albania 3 pritet që të filloj sonte. Gazetarja e lajmi.net Rina Haziri i ka bërë një rezyme se kush do të jenë banorët më të ri në këtë spektakël, shkruan lajmi.net. Ajo tregon se cilët nga anëtarët më potencial që do të jenë pjesë aty. Ky spektakël vitin e kaluar u fitua…