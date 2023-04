BBC: Forcat speciale perëndimore janë në Ukrainë, këtë e vërtetojnë dokumentet e zbuluara

Prezenca e forcave speciale perëndimore në Ukrainë ka qenë objekt spekulimesh për më shumë se një vit. Por kjo nuk është konfirmuar deri më tani, shkruan BBC. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes po merret me pasojat e një prej rrjedhjeve më të mëdha të materialeve të klasifikuara në vitet e fundit, shumica e të cilave lidhen me luftën në Ukrainë.

Dokumentet, disa të shënuara tepër sekrete, paraqesin një pamje të detajuar të luftës, duke përfshirë detaje shumë të ndjeshme të përgatitjeve të Ukrainës për një kundërofensivë pranverore kundër forcave ruse.

Britanikët kanë kontigjentin më të madh, thuhet në dokumente

Një dokument shkaktoi interes të madh. Aty thuhet se Britania e Madhe është ndër një numër vendesh me forca speciale që veprojnë në Ukrainë. Sipas dokumentit të 23 marsit, Britania ka kontigjentin më të madh (50), e ndjekur nga Letonia (17), Franca (15), SHBA (14) dhe Holanda (1). Në dokument nuk thuhet se ku ndodhen forcat dhe çfarë po bëjnë.

Numri i stafit mund të jetë i vogël dhe pa dyshim do të ndryshojë. Por forcat speciale janë shumë efektive nga vetë natyra e tyre. Prania e tyre në Ukrainë me siguri do të përdoret nga Rusia, e cila muajt e fundit ka pohuar se nuk është në konflikt vetëm me Ukrainën, por edhe me NATO-n.

Ministria britanike njoftoi në Twitter

Në përputhje me politikën e saj standarde për çështje të tilla, Ministria e Mbrojtjes e Britanisë nuk komentoi mbi akuzat, por tha në Twitter se rrjedhja e informacionit të supozuar të klasifikuar tregoi një nivel serioz pasaktësie.

“Raportimi i rrjedhjes së supozuar të informacionit të klasifikuar të SHBA-së ka treguar një nivel serioz pasaktësie. Lexuesit duhet të jenë të kujdesshëm në pranimin e akuzave që kanë potencialin për të përhapur dezinformata,” thuhej në postim.

Autenticiteti i dokumenteve, ndoshta më i dëmshmi që nga WikiLeaks në vitin 2013, nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur nga Reuters. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se disa pjesë të vlerësimit të viktimave ushtarake në luftën në Ukrainë duket se janë ndryshuar për të minimizuar humbjet ruse. /Lajmi.net/