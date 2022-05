Bayerni i futet garës për Nkunkun

Nkunku po kalon në një sezon fenomenal në Bundesligë dhe kjo ka bërë që shumë ekipe të shkojnë pas tij.

Siç raportojnë lajmet në Gjermani edhe Bayern Munich i është futur garës për transferimin e francezit në ‘Allianz Arena’, përcjell lajmi.net.

Përveç gjigantit gjerman në garë për të janë edhe shumë ekipe të mëdha evropiane.

Në 34 ndeshje sa ka pasur gjithsej në Bundesligë, ai ka shënuar 20 gola dhe regjistruar 15 asistime.

Lojtari ka kontratë me Leipzig deri në vitin 2024 dhe mbetet të shihet se cili do të jetë vendimi i tij lidhur me të ardhmen e tij./Lajmi.net/