Bayerni fiton bindshëm ndaj Union Berlin dhe merr kreun e tabelës Bayerni vazhdon me fitore në Bundesliga. ‘Bavarezët’ mposhtën me lehtësi 3:0 skuadrën e Union Berlinit, shkruan lajmi.net. Ndeshje më të mirë zhvilluan vendasit, duke mbyllur dilemën e fituesit qysh në pjesën e parë. Serinë e golave e hapën në minutën e 31’, me anë të Eric Maxim Choupo-Moting që shënoi me kokë. Më pas rezultatin…