Bayerni fiton bindshëm – Lewandowski thyen rekordin tjetër të Muller

Golat për bavarezët u shënuan nga Muller 7′, Upamecano 57′, Sane 59′ dhe Lewandowski në minutën e 88-të.

Lewandowski gjeti golin në fund të ndeshjes – të cilin e kërkonte që nga minuta e parë, për ta thyer rekordin historik të Muller.

Sulmuesi polak ka thyer rekordin 49-vjeçar të mbajtur nga Gerd Muller për më së shumti gola të realizuara përgjatë një viti kalendarik në Bundesliga, kur shënonte 42 gola në vitin 1972.

ROBERT LEWANDOWSKI BREAKS THE RECORD FOR THE MOST BUNDESLIGA GOALS IN A CALENDAR YEAR 🚨

Gerd Muller’s previous record of 42 had stood for 49 years 😱 pic.twitter.com/iggCkEfSIb

— GOAL (@goal) December 17, 2021