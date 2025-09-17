Bayerni e mposhtë lehtësisht Chelsean në Champions
Kampioni i Botës për klube, Chelsea u tregua "kafshatë e lehtë" për Bayern Munich, në ndeshjen e parë të Champions League. Skuadra bavareze shënoi fitore në "Allianz Arena", me rezultat 3-1. Djelmoshat e Vincent Kompany u treguan superior ndaj atyre të Enzo Marescas që nga fillimi i ndeshjes. Ishte minuta e 20-të, kur mbrojtësi i…
Skuadra bavareze shënoi fitore në ”Allianz Arena”, me rezultat 3-1.
Djelmoshat e Vincent Kompany u treguan superior ndaj atyre të Enzo Marescas që nga fillimi i ndeshjes.
Ishte minuta e 20-të, kur mbrojtësi i Chelseas, Trevoh Chalobah shënoi autogol.
Harry Kane dyfishoi rezultatin në minutën e 27-të, pasi u tregua i sakt nga pika e bardhë.
Dy minuta më pas, Cole Palmer ngushtoi rezultatin në 2-1.
Fitoren bayernit ia siguroi Harry Kane, i cili shënoi golin e dytë personal në minutën e 63-të.