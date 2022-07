Bayerni arrin marrëveshje për transferimin e Mathys Tel Mathys Tel do të jetë lojtari më i ri i Bayern Munich. Sipas Fabrizio Romanos, ekipi bavarez ka arritur të mbyll marrëveshjen për transferimin e 17 vjeçarit drejt ‘Allianz Arena’, përcjell lajmi.net. Mathys do të nënshkruajë kontratë pesëvjeçare me Bayernin. Shuma që gjiganti gjerman kanë paguar ekipit të Rennes për sulmuesin është 20 milionë euro.…