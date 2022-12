Bayern Munich synon të transferojë Ousmane Dembele

Bayern Munich kërkon shërbimet e Ousmane Dembele.

Sipas ‘El Nacional’, Bayern Munich po mendon të bëjë një lëvizje për anësorin e Francës dhe Barcelonës, Ousmane Dembele verën e ardhshme.

Dembele do të jetë në dispozicion për 50 milionë euro sezonin e ardhshëm, për shkak të një klauzole lirimi që do të futet në kontratën e tij kur ai rinovoi me Barcelonën këtë sezon.

Bayern Munich ka qenë i interesuar për Dembele që nga ditët e tij në Stade Rennais, megjithatë, nuk mundi ta nënshkruante atë për shkak të kufizimeve financiare.

Ata thuhet se mendojnë se 50 milionë euro janë një pazar për të dhe janë të gatshëm t’i paguajnë./Lajmi.net/