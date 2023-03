Bayern gjen menjëherë zëvendësuesin e Nagelsmann

Shkarkimi vjen në një moment të ndërlikuar: Pas ndeshjeve ndërkombëtare, Bayern sfidon liderët e Bundesligës Dortmund (1 prill) dhe në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve përballet me Manchester Cityt (11 dhe 19 prill).

Nagelsmann erdhi te Bayern nga Leipzig në vitin 2021. Kontrata e tij është deri në vitin 2026, por që nuk arriti ta çonte deri në fund.

Kandidati numër një si pasardhës i Nagelsmann është bashkatdhetari i tij Thomas Tuchel, i cili më parë ka punuar si trajner i Mainz 05 dhe Borussia Dortmund në Bundesligë. Pas kësaj, Tuchel punoi te PSG dhe deri vjeshtën e kaluar te Chelsea.

🚨 Exclusive news confirmed: Thomas Tuchel becomes new FC Bayern head coach, full agreement in place. He has already accepted the job. #FCBayern

Contract agreed, documents are being prepared tonight. pic.twitter.com/HFnOSwoU1m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2023