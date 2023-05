Bayer Leverkuseni e do me çdo kusht Xhakën, synon transferimin në fillim të qershorit

Bayer Leverkuseni është shumë i interesuar që të sigurojë sa më parë shërbimet e Granit Xhakës.

Klubi gjerman synon të kompletojë transferimin e mesfushorit shqiptar në fillim të muajit qershor, shkruan lajmi.net.

Kështu ka raportuar gazetari italian dhe një nga më të besuarit në botën e transferimeve, Fabrizio Romano.

Sipas tij, klubi që bën gara në Bundesligan gjermane po e pret Xhakën me ofertë katërvjeçare.

“Bayer Leverkusen pret që marrëveshja e Granit Xhakës të mbyllet në fillim të qershorit. Xabi Alonso po e pret atë, me kontratë 4-vjeçare” – ka shkruar Romano në Twitter./Lajmi.net/

Bayer Leverkusen expect Granit Xhaka deal to be sealed at the beginning of June. Xabi Alonso is waiting for him, 4 year deal in place. 🔴 #transfers

Meanwhile, Arsenal are working on the opening bid for Declan Rice as priority target. Negotiations will start in June. ⚪️🔴 #AFC pic.twitter.com/pd06zb7KCd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2023