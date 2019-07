Baton Haxhiu zbulon skenarin: Ambasadori Dell dha “urdhër” që të ndërhyhet në veri të Kosovës

“Më ka ardhur shumë keq që shoqëria shqiptare në Kosovë dhe në Shqipëri nuk është treguar e gatshme për të debatuar për një opsion të dytë ose opsion të tretë dhe mendoj se është një grup i njerëzve të cilët e kanë njëfare kriminaliteti gjuhësor, për shkak se kanë edukatë të munguar ose janë pasionantë të së keqes, të cilët fjalën tradhti e përdorin, gjënë e parë kur s’kanë argumente për ta vendosur në tavolinë dhe nuk janë pak ata”, tha ai në ‘Blic Interview’

“Veriu i Kosovës është produkt i një situate që është krijuar kryesisht në vitin 2004”, tha Haxhiu, duke shtuar, se në vitin 2010, ambasadori Dell, kishte kërkuar nga Thaçi, që ta shpëtoj veriun.

“Ndërsa në vitin 2010 Christopher Dell në njëfarë mënyrë i dha urdhër presidentit dhe i tha shko shpëtoje veriun se në veri tashmë dominon gjithçka serbe, ku tashmë s’kishte asnjë lidhje me Kosovën, as me simbolikë, as me përmbajtje, as me gjeografi, pra në vitin 2010 nisi rikthimi i ngadalshëm i veriut brenda institucioneve të Kosovës”.