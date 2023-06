Baton Haxhiu: Po të mos ishte KFOR-i, sot do të mbanim zi për policët tanë Gazetari Baton Haxhiu ka komentuar situatën në veri të vendit. Ai ka pohuar se nëse nuk do të ishte KFOR-i, sot do të mbanin zi për policët tanë, përcjell lajmi.net. Gjithnjë sipas tij, policia jonë do të heshte në një situatë si ajo me të cilën u përballën ushtarët italianë e hungarezë, por dhe jo…