Baton Haxhiu: 25 vjet pasluftës Kurti po iu thotë ish-partive opozitare me mua ose me Listën Serbe
Baton Haxhiu, ka thënë se Albin Kurti po e përdor Listën Serbe për t’i thënë ish-partive opozitare që ose me mua ose me atë. Ndërkaq, Haxhiu thotë se “opozita nuk po ka guxim ta ndërtojë strategjinë e vetë”. Ai ka thënë se kushdo që e merr pushtetin pas Kurtit do ketë probleme serioze me faktorin…
Baton Haxhiu, ka thënë se Albin Kurti po e përdor Listën Serbe për t’i thënë ish-partive opozitare që ose me mua ose me atë.
Ndërkaq, Haxhiu thotë se “opozita nuk po ka guxim ta ndërtojë strategjinë e vetë”.
Ai ka thënë se kushdo që e merr pushtetin pas Kurtit do ketë probleme serioze me faktorin ndërkombëtar për atë që Kurti ka bërë.
Për PDK-në Haxhiu ka thënë se po krijon një kauzë që me VV të ndërtojë rrëfimin e ri politik.
“Strategjikisht PDK po ndërton një kauzë të veten që më Vetëvendosjen ta ndërtojë rrëfimin e ri politik”, ka thënë Haxhiu në “Pressing” të T7.