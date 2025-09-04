Baton Haxhiu: 25 vjet pasluftës Kurti po iu thotë ish-partive opozitare me mua ose me Listën Serbe

Baton Haxhiu, ka thënë se Albin Kurti po e përdor Listën Serbe për t’i thënë ish-partive opozitare që ose me mua ose me atë. Ndërkaq, Haxhiu thotë se “opozita nuk po ka guxim ta ndërtojë strategjinë e vetë”. Ai ka thënë se kushdo që e merr pushtetin pas Kurtit do ketë probleme serioze me faktorin…

Lajme

04/09/2025 22:05

Baton Haxhiu, ka thënë se Albin Kurti po e përdor Listën Serbe për t’i thënë ish-partive opozitare që ose me mua ose me atë.

Ndërkaq, Haxhiu thotë se “opozita nuk po ka guxim ta ndërtojë strategjinë e vetë”.

Ai ka thënë se kushdo që e merr pushtetin pas Kurtit do ketë probleme serioze me faktorin ndërkombëtar për atë që Kurti ka bërë.

Për PDK-në Haxhiu ka thënë se po krijon një kauzë që me VV të ndërtojë rrëfimin e ri politik.

“Strategjikisht PDK po ndërton një kauzë të veten që më Vetëvendosjen ta ndërtojë rrëfimin e ri politik”, ka thënë Haxhiu në “Pressing” të T7.

Artikuj të ngjashëm

September 4, 2025

Pratipati: Institucionet paralele serbe në arsim e shëndetësi duhet të integrohen...

Lajme të fundit

Pratipati: Institucionet paralele serbe në arsim e shëndetësi...

Si do të bëhet Qeveria? – Bajqinovci e...

Uran Ismaili: Qeverisja e Përparim Ramës është vetëm...

Rama: Ishulli i Sazanit nuk është shitur dhe nuk do të shitet ndonjëherë