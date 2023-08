BATE Borisov-Ballkani: Dalin formacionet zyrtare Ballkani është me një këmbë tashmë më fazën e grupeve të Ligës së Konferencës, por sot do t’i luajë edhe 90 minutat finale ndaj skuadrës nga Bjellorusia, BATE Borisov. Kampioni i Kosovës mori një fitore të thellë një javë më parë në “Fadil Vokrri” duke triumfuar me rezultat 4-1, andaj shihet si favorit absolut për…