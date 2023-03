‘Batatina show’ – Llapi mposht Ballkanin, Malisheva triumfon ndaj Prishtinës

Kanë përfunduar dy ndeshje në kuadër të Superligës së Kosovës.

Llapi ka marrë një fitore të rëndësishme në shtëpi, pasi mposhtën 3:2 skuadrën e Ballkanit, shkruan lajmi.net.

Në minutën e 5’ të ndeshjes ishte Festim Alidemja ai që shënoi.

25 vjeçari u tregua i saktë nga penalltia, duke i dhënë epërsinë Llapit.

Ballkani tentuan të barazojnë, por gjatë 45 minutave të parë nuk ia arritën.

Kështu pjesa e parë u mbyll 1:0 në favor të ekipit vendas.

45 minutat e dytë ishte e zjarrtë, me katër gola të shënuar.

Fillimisht ishte Albion Rrahmani ai që shënoi në minutën e 54’ dhe barazoi shifrat.

Ky ishte goli i tij i 15 në këtë sezon për sulmuesin e klubit suharekas.

Më pas nuk zgjati shumë kur Ballkani shënuan edhe golin e dytë në këtë takim.

Këtë herë ishte Meriton Korenica ai që në minutën e 62’ përmbysi rezultatin.

Megjithatë, Llapi nuk u ndal, dhe barazuan rezultatin.

Në minutën e 71’ ishte Bekim Maliqi ai që shënoi dhe çoi shifrat në 2:2.

Llapjanët arritën të rikthejnë epërsinë në favor të tyre, pasi tundën edhe njëherë rrjetën e kampionit në fuqi, Ballkanit.

Bianor ishte ai që shënoi për Llapin dhe vulosi epilogun final të ndeshjes 3:2.

Me këtë fitore Llapi ndodhen në vendin e gjashtë me 32 pikë, kurse Ballkani bie në pozitë të dytë me 50 sosh.

Në takimin tjetër, Prishtina u mposhtën nga Malisheva me rezultat 2:1.

Ronald Sobowale është ai që tundi rrjetën e Prishtinës.

Pjesa e parë u mbyll 1:0 në favor te Malishevës.

Edhe në 45 minutat e dytë më efikas ishin mysafirët, duke shënuar edhe golin e dytë.

Nga minuta e 49’ Prishtina mbeti me 10 lojtarë, pas përjashtimit me të kuq të Ramadanit.

Për 2:0 u përkujdes Hazrollaj në minutën e 81’ të ndeshjes.

Prishtina e tëra që arritën të bënin ishte ngushtimi i epërsisë në 2:1.

Në minutën e 84’ shënoi Shefiti.

Me këtë fitore Malisheva pozicionohen në vendin e shtatë me 28 pikë, kurse Prishtina qëndron në pozitën e katërt me 32 pikë./Lajmi.net/