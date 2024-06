Bastisje në disa argjendari në rajonin e Gjilanit: Sekuestrohen mbi 33kg ari dhe arrestohen 6 persona

Policia e Kosovës ka njoftuar se kanë pranuar informata për dyshime për tregti të paligjshme nga disa argjendari.

Nën këto dyshimet janë kontrolluar shtatë lokacione të ndryshme në rajonin e Gjilanit, ku janë sekuestruar mbi 33 kilogramë ari, mbi 14 mijë euro dhe mbi 9 mijë franga.

Lidhur me rastin janë arrestuar 6 të dyshuar dhe më pas janë dërguar në mbajtje.

“TREGTI E NDALUAR- Gjilan, 01.06.2024-15:00. Sektori për Hetimin e Korrupsionit i Policisë së Kosovës në koordinim me Doganën e Kosovës pas pranimit dhe verifikimit të informatës për dyshim për Tregti të paligjshme nga disa biznese që ushtronin veprimtarinë argjendarive, kanë ndërmarrë veprime operacionale në rajonin e Gjilanit duke kontrolluar shtatë (7) lokacione të ndryshme me ç’rast gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar përkohësisht: 33kg e 310 gram ari (tridhjetë e tre kilogram e treqind e dhjetë gram ari), 14.650.00€ dhe 9.720.00 franga zvicerane. Lidhur me rasti janë arrestuar gjashtë(6) persona të dyshuar meshkuj kosovarë dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit kujdestar janë dërguar në mbajtje.”