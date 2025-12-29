Bastionet e PDK vazhdojnë të mbesin si të tilla: Kjo parti merr mbi 70% në Drenas e Skenderaj
Zgjedhjet nacionale të 28 dhjetorit, kanë sjell një ndryshim të madh të fituesve nëpër Komuna, për dallim nga zgjedhjet lokale.
Në këto zgjedhje, VV që ka dal e para me 49,3%, ka dal e para edhe në shumicën e Komunave, ndonësë nuk i udhëheq ato.
PDK e dal e dyta në këto zgjedhje, ka dal e para në dy Komuna, AAK në një dhe LDK në asnjë Komunë, shkruan lajmi.net.
Cilat Komuna e ruajtën votën e PDK-së?
Partia Demokratik e Kosovës, e ka bastion të saj Drenicën, saktësisht Drenasin e Skenderajn.
Në këto dy komuna me të cilat gjithashtu edhe udhëheq në nivelin lokal, PDK ka fituar mbi 70% të votave duke u renditur e para.
Në Drenas, PDK ka marrë 70,28% të votave apo 17 mijë e 579 vota gjithsej. Pas saj radhitet LVV me 22,14%, Nisma Socialdemokrate me 2,64%, LDK me 2,51%, AAK me 1,33 dhe Iniciativa Qytetare Për Kosovë me 0,16%.
Në Skënderaj, PDK gjithashtu ka dal e para me 77,57% të votave apo gjithsej 16 mijë e 683 vota. Pas saj radhitet VV me 16,38%, LDK me 2,54%, AAK me 0,96%, Nisma me 0,8 dhe Lista Serbe me 0,51%