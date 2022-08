Basketbollistja, Edona Thaqi flet për debutimin me Kosovën: Ishte nder ta përfaqësoja atdheun tim Edona Thaqi këtë vit ishte bashkuar për herë të parë me Përfaqësuesen A të femrave në ndeshjet që Kosova i zhvilloi në kuadër të FIBA Kampionatit Evropian të Shteteve të Vogla. Në një intervistë për faqen zyrtare të Federatës së Basketbollit të Kosovës ka folur për debutimin me Kosovën, mikpritjen ndaj saj dhe mesazhin për…