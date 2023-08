Basketbollistët e Kosovës do të vazhdojnë stërvitjet në Prizren Pas fitores ndaj Zvicrës, basketbollistët e Kosovës sonte (ora 18:00) vazhdojnë stërvitjet në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren. Përgatitjet në Prizren do të vazhdojnë deri më 5 gusht, kur do të përballen me Danimarkën. Kjo është sfida e fundit në Rrethin e Tretë Parakualifikues, ku do të mësohet se kush do të depërtojë më tutje.…