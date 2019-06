Basketboll: Pak minuta nga debutimi i Kosovës në garat 3×3 – Këtu mund ta shikoni ndeshjen

Ekipi i Kosovës merr pjesë në kualifikimet e FIBA Europe Cup, të cilat do të zhvillohen në Konstanca të Rumanisë.

Agon Fehmiu, Altin Sahiti, Albatrit Berisha dhe Arti Hajdari janë katër lojtarët që përfaqësojnë Kosovën në këto gara, përcjell lajmi.net.

Kosova është në grup me Slloveninë dhe Andorrën, ku ndaj Sllovenisë do të luajë nga ora 9:25, kurse nga ora 10:15 do të ballafaqohet me Andorrën. Fituesi i grupit kualifikohet tutje.

Garat 3×3 po mbështeten edhe nga Federata e Basketbollit e Kosovës, që shpreson se kjo lojë do të popullarizohet edhe më shumë në vendin tonë. /Lajmi.net/