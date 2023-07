​Basketboll, Kosova luan sot për vendin e tretë në Evropianin U16 Sot është dita e fundit e Kampionatit Evropian, Divizioni C U16 për meshkuj në Prishtinë. Nga 19 korriku janë zhvilluar shumë ndeshje interesante, ndërsa përmbyllet sonte mbrëma. Gjithsej garuan nëntë shtete. Dardanët do të garojnë për vendin e tretë, ku do të përballen me Andorrën. Kosova-Andorra ishin përballur edhe në ndeshjen e fundit në grupe,…