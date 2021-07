Basisti i ZZ Top Dusty Hill vdiq në moshën 72 vjeç

Dusty Hill, basisti me mjekër me grupin amerikan blues-rock ZZ Top, ka vdekur, sipas faqes zyrtare të grupit.

“Ne jemi të trishtuar nga lajmet sot që Kompadri ynë, Dusty Hill, ka vdekur në gjumë në shtëpinë e tij në Houston, TX,” tha deklarata, nga anëtarët e mbijetuar Frank Beard dhe Billy Gibbons, transmeton lajmi.net.

“Ne, së bashku me legjionet e tifozëve të ZZ Top në të gjithë botën, do të na mungojë prania juaj e palëkundur, natyra juaj e mirë dhe angazhimi i qëndrueshëm për t’i dhënë atij fundi monumental” Top”.

Grupi u formua në vitin 1969. Hill u bashkua jo shumë kohë më vonë, duke qëndruar me ZZ Top për më shumë se pesë dekada, deri në vdekjen e tij. Hill performoi së bashku me Beard dhe Gibbons dhe së bashku ata vazhduan të kenë një varg hitet dhe publikuan 15 albume në studio. Ndër hitet e tyre më të famshme janë “La Grange”, “Tush” dhe “Gimme All Your Lovin “.

Hill lindi në Dallas, dhe pasi u përpoq të hynte në skenën muzikore atje, ai përfundimisht u transferua në Houston, ku takoi Gibbons.

Javën e kaluar, faqja zyrtare e grupit tregoi se Hill ishte mënjanuar për shkak të një “çështje hipi”. Teknologjia e vjetër e grupit e kitarës, Elwood Francis, u fut në Hill.

“Kërkesa e Per Dusty, “Shfaqja duhet të vazhdojë!” grupi kishte shkruar në një deklaratë. Edhe pse Gibbons ishte vokalisti kryesor për shumicën e këngëve të grupit, Hill u ngrit për të kënduar

“Tush”, një hit i hershëm. Grupi u regjistrua në Hall of Fame të Rock & Roll në 2004.

Ju madje mund ta keni parë atë në ekran në paraqitje të ndryshme si “Kthehu në të Ardhmen Pjesa III” dhe në “Deadwood”.

“Do të na mungosh shumë, amigo,” shkruan deklarata e Beard dhe Gibbons./Lajmi.net/