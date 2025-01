Bashkimi fiton në Prizren dhe siguron finalen Bashkimi i Prizrenit do të përballet me Trepçën në finalen e Kupës së Kosovës në basketboll, ndeshje kjo që do të luhet më 12 shkurt. Bashkimi, një ditë pas Trepçës, e siguroi kualifikimin në finale pasi në serinë gjysmëfinale eliminoi skuadrën e Vëllaznimit. Në palestrën “Sezai Surroi” të stërmbushur në Prizren, Bashkimi mposhti Vëllaznimin në…