Bashkimi fiton derbin lokal ndaj Prizrenit 16

Bashkimi ka shënuar fitore ndaj Prizrenit 16 me rezultat 69:94 (15:30, 21:10, 18:28, 15:26), duke u kualifikuar në gjysmëfinale të Final 8 Kupës së Kosovës Agim Lluka, ku do të përballet me Golden Eagle Yllin, takim që zhvillohet të premten nga ora 20:00.