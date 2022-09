Bashkimi Evropian shpalos detaje nga takimi i Borrellit me liderët e Ballkanit në New York Përfaqësuesi i Lartë për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Josep Borrell gjatë ditës së djeshme (e martë), priti në një drekë jozyrtare në New York liderët e Ballkanit Perëndimor. Ky takim u mbajt në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (APKB). “Diskutimi sot u fokusua në ndikimin global dhe rajonal…