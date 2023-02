Bashkimi Evropian publikon pamje nga takimi i Kurtit me Borell dhe Lajçak Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka udhëtuar që dje në Bruksel. I njëjti sot është takuar me Përfaqësuesin e Lartë të Bashkimit Evropian, Joseph Borrell si dhe emisarin e BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Pas përfundimit të këtij takimi, përfaqësuesit e BE-së tashmë kanë nisur një takim edhe me presidentin serb, Aleksandar Vuciq. Pas…