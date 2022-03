Bashkimi Evropian përjashton shtatë banka ruse nga sistemi SWIFT

Në mesin e tyre janë: VTB Bank, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank and VEB, sipas një deklarate të bllokut evropian.

“Me shpejtësi të dritës, Bashkimi Evropian ka miratuar tri valë të sanksioneve të ashpra kundër sistemit financiar të Rusisë, industrive të teknologjisë së lartë dhe elitës së korruptuar”, ka thënë shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen përmes një komunikate.

At the speed of light, the EU has adopted heavy sanctions against Russia’s financial system, its high-tech industries and corrupt elite.

Today’s decision to disconnect key Russian banks from the SWIFT network will send yet another very clear signal to Putin and the Kremlin.

