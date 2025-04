Bashkësia Islame e Kosovës kujton me nder Papën: Ishtë zë i dialogut dhe urtësisë Papa Françesku ka vdekur sot në moshën 88-vjeçare. Me rastin e ndarjes nga jeta të kreut të Vatikanit, ka reaguar Bashkësia Islame e Kosovës duke e quajtur Papën e ndjerë si zë i fuqishëm i dialogut dhe urtësisë gjatë gjithë misionit të tij, transmeton lajmi.net. Me një komunikatë publike, BIK ka shprehur ngushëllimet për vdekjen…