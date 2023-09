Bashkëshortja e Ronaldos me çantë 230 mijë euroshe në festivalin e filmit në Venecia Georgina Rodriguez sigurisht u sigurua që të rrëmbente gjithë vëmendjen kur mbërriti në Venecia për Festivalin e 80-të Ndërkombëtar të Filmit të martën. E dashura e Cristiano Ronaldos, 29 vjeçe, kishte veshur një bluzë korseje të gjatë dhe të lidhur me pantallona, gjersa me vete mbante një çantë të rrallë të markës “Hermes Birkin” në…