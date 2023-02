Bashkëshortja e Rexhep Selimit: Takohemi një herë në muaj dhe flasim me video kamera Shqipe Selimi, bashkëshortja e Rexhep Selimit që ndodhet në Hagë për krime lufte tha sekjo Gjykatë po i mban padrejtësisht në burg, ndërsa serbët janë të lirë. Në një intervistë për Euronews Albania ajo theksoi se me bashkëshortin bisedojnë çdo ditë ndërsa takohen njëherë në muaj. Po ashtu ajo bëri me dije se flasin me…