Ajo në profilin e saj zyrtar Instagram ka publikuar një moment të bukur krah fëmijës, shkruan lajmi.net.

Nga makina luksoze, bashkëshortja e futbollistit është shfaqur në formë teksa ka xhiruar edhe djalin e saj.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

Vitin e kaluar me saktë me datë 19 maj çifti janë bërë prindër të një djali të cilin e pagëzuan me emrin Tian.

Në muajin maj, Tiani i mbush 1 vjet./Lajmi.net/