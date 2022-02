Bashkëshorti i Presidentes: Kur s’i del krah familjes, s’i del krah as vendit

Prindon Sadriu, bashkëshorti i presidentes Vjosa Osmani, ka reaguar sërish lidhur me postimin e mbrëmshëm ku mediave iu drejtua si “Ndërmarrje të përbashkëta kriminale”.

Sadriu tha se publikimi i tij në Facebook është devijuar qëllimshëm.

Ai ka theksuar se ka respekt e mirënjohje për punën e medieve dhe të gazetarëve dhe se gjithmonë do t’i përkrahë pa rezervë.

“Jam siguruar gjithnjë të bëj dallimin e qartë në mes të individëve me agjenda të caktuara dhe mediave, të cilat vërtetë i përgjigjen misionit të tyre të shenjtë. Ashtu ishte dhe mbrëmë ku kam bërë dallimin e qartë. Përfundimisht, aq sa do të jem gjithnjë ithtar i mbrojtjes së lirisë së shprehjes, po aq shumë do të jem ithtar i promovimit dhe mbrojtjes së gazetarisë profesionale e të pavarur”, është shprehur ai.

Sadriu tha se asnjëherë nuk ka synuar e as nuk synon ta cenojë gazetarinë profesioniste.

“Asnjëherë nuk kam synuar e as nuk synoj ta cenojë gazetarinë profesioniste, si profesion i domosdoshëm për demokracinë, për të cilën kontribuojnë shumë gazetarë e media të përkushtuara. Mirëpo, kur rrezikohet jeta e familjes sime për shkak të demonizimit, dezinformatave e propagandës së njerëzve të caktuar, është detyrë po aq e shenjtë që të gjithë ta mbrojmë familjen, dinjitetin dhe të vërtetën”, shtoi ai.

Sadriu ndër të tjera ka thënë se në rastet kur, siç është shprehur, sulmohen njerëzit e zemrës, atëherë duhet zhveshur nga çdo petk tjetër.

“Kur njerëzit e tu të zemrës përballen me sulme të vazhdueshme të bazuara në të pavërteta, janë qëllimkqija dhe synojnë baltosjen e imazhit, ti zhveshesh nga çdo petk tjetër, sepse së pari dhe mbi të gjitha je një baba dhe një bashkëshort. E kur këta dy role të shenjta peshojnë e kanë vlerë për ty më shumë se çdo gjë, ti s’mund të heshtësh para padrejtësisë. Sepse, nëse nuk di t’i dalësh në krah familjes tënde, ti rrezikon të mos dish t’i dalësh në krah as vendit të punës e as shtetit”./Lajmi.net/