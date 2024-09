Bashkëqeverisje PDK-VV, Berisha: Asgjë nuk na bashkon me ta

Deputeti i PDK-së, Hisen Berisha, ka kritikuar ashpër kryeministrin Albin Kurti, duke e akuzuar për manipulim të shifrave në qeverisje.

Berisha po ashtu mohoi çdo mundësi bashkëpunimi me Lëvizjen Vetëvendosje, duke theksuar se PDK dhe VV kanë dallime të thella në programet qeverisëse.

Ai përjashtoi kategorikisht mbështetjen e tij për Kurtin si kryeministër, duke shtuar se PDK-ja është një parti shtetformuese pa vija të kuqe me asnjë subjekt politik.

“PDK dhe VV-në i ndan backgraund-i. Le të mundohen sa të donë, nëse iu dy qeverisni bashkë bëhet marrëveshje finale ratifikohet kufiri, na njeh pavarësinë Serbia, ndoshta edhe pranojnë me hy bashkë, nuk dihet me kë. Në aspektin programor qeverisës edhe filozofisë që prezantojmë si dy subjekte. Asgjë nuk na bashkon me VV-në. Unë mendoj se PDK-ja nuk ka vija të kuqe me asnjë parti, sepse është parti shtetforumese. Kurrë me votën time s’e bëj kryeministër Kurtin”, ka deklaruar ai. TV Dukagjini