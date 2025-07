“Bashkëpunimi me Kosovën, model suksesi në rajon”, thotë drejtori i Policisë së Shqipërisë Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shqipërisë, Ilir Proda ka folur rreth bashkëpunimit me Policinë e Kosovës, lidhur me operacionet e njëpasnjëshme të zhvilluara për goditjen e grupeve që trafikojnë armë zjarri nga Kosova në Shqipëri. Sipas tij, këto operacione janë dëshmi e qartë se Policia e Shtetit është e pranishme, vigjilente dhe e vendosur…