Bashkëpunim i suksesshëm mes Prokurorisë së Kosovës dhe Autoritetit Suedez të Krimit Ekonomik, një i arrestuar për drogë e pastrim parash
Një person është ndaluar me dyshimin për vepra penale veçanërisht të rënda që lidhen me drogën dhe pastrim të rëndë parash. Në lidhje me operacionin, u kryen edhe bastisje shtëpish si në Suedi ashtu edhe në Kosovë, ku u sekuestruan asete dhe para të konsiderueshme, deklaron prokuroria në Suedi.
Burri u arrestua në zonën e Göteborgut të enjten në lidhje me një bastisje brenda operacionit të përbashkët të agjencisë kundër krimit të organizuar (operacioni OB). Ai tani është i ndaluar me dyshimin për vepra penale veçanërisht të rënda që lidhen me drogën dhe pastrim të rëndë parash. Paralelisht, u kryen bastisje shtëpish në Kosovë, ku u sekuestruan asete dhe para të konsiderueshme me mbështetjen e policisë dhe prokurorëve vendas.
U siguruan asete të shumta në lidhje me operacionin. Në Kosovë, u sekuestruan prona, para të gatshme dhe një automjet, ndër të tjera. Sende me vlerë dhe dokumente dixhitale janë siguruar gjithashtu në Suedi, gjë që mundëson masa të vazhdueshme hetimore dhe analiza të thella të rrjedhave ekonomike.
Operacioni i koordinuar në Kosovë u krye në bashkëpunim të ngushtë me Autoritetin Special të Prokurorisë së Kosovës. Ky bashkëpunim ka qenë thelbësor në mundësimin e sekuestrimeve të bëra në vend.
Ndërhyrja e së enjtes është rezultat i një hetimi më të gjatë, në të cilin disa autoritete kanë bashkëpunuar për të ndërprerë dhe luftuar krimin e organizuar. Qëllimi ka qenë të kufizohen mundësitë e organizimit të krimit të rëndë dhe të konfiskohen të ardhurat e krimit që janë gjeneruar, si në Suedi ashtu edhe jashtë vendit.