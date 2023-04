Bashkëlojtari i Rashicës, Icardi u premton tifozëve: Do të bëjë çmos të fitojmë në derbi Turqit e Galatasaray nuk arritën të merrnin më shumë se 1 pikë në ndeshjen e fundit në kampionat, ku përballë skuadrës së Karagumruk u ndalën në barazimin 3 me 3, ndeshje që mund të ishte fituar në rast se Mauro Icardi do të shënontë atë 11-metërsh të humbur në pjesën e dytë. Këtë javë Galatasaray…