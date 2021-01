Bashkatdhetari në moshë që nuk i përdor rrjetet sociale, i bën një befasi Bufit

Fatmir Spahiu i njohur për publikun si Bufi, është ndër aktorët më të dashur për publikun, shkruan lajmi.net.

Ai është aktiv me projekte të ndryshme, ndërsa rolet e tij pëlqehen jashtë mase nga fansat e tij.

Së fundi, me anë të një postimi në Instagram, Fatmiri tregoi se si një bashkatdhetar, i cili nuk i përdor rrjetet sociale, e befasoi atë duke i dërguar një letër.

“Sot me gezoj pa mase letra e nje bashkeatdhetari ne moshe, i cili ne mungese te rrjeteve sociale vendose me dergu nje leter me vleresim per punen tem dhe projektet e mija. Une e falemnderoj nga zemra Raifin, i cili nuk besoj se e sheh kete postim!”, shkruan i emocionuar aktori. /Lajmi.net/